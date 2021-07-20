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«Доминирование власти»: Украина может взять пример с однопартийной системы Китая
Политика
«Доминирование власти»: Украина может взять пример с однопартийной системы Китая
facebook.com  /  Слуга Народу

Киев, 20 июля. Украинская власть, которую все чаще стали предавать на Западе, может воодушевиться китайским примером и создать однопартийную систему, сообщил политолог Руслан Бортник.

По словам эксперта, вместе с декоммунизацией на Украине может быть запущен процесс «рекоммунизации». В стране сформируют однопартийную систему с абсолютным доминированием власти. Место, которое в КНР занимает Коммунистическая партия, на Украине планирует занять «Слуга народа».

«Им (украинским политикам. — Прим. ФАН) нравится, как управляют в Китае, нравится порядок и безусловное доминирование власти», — сказал политолог на телевидении.

Руслан Борнтик добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде совершенно безразлично, какой идеологией прикрываться для сохранения власти.

Обозреватель Федерального агентства новостей ранее отметил, что усиление контактов Украины с Китаем не повышает, а понижают ценность и необходимость Зеленского в глазах Вашингтона. Более того, это может стать поводом для Соединенных Штатов сменить украинского лидера.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможное сотрудничество Пекина и Киева. По его словам, Китай не заинтересован в Украине, поскольку ей нечего предложить КНР, пишет НСН.

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украина китай зеленский слуга народа
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