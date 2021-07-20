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Эфир: Чем Минск ответит на санкции и угрозы Запада, обсуждают в медиацентре «Патриот»
Политика
Эфир: Чем Минск ответит на санкции и угрозы Запада, обсуждают в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / 

Во вторник, 20 июля, с 10:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого обсуждаются антибелорусские санкции Запада и ответные шаги Минска.

ЕС ввел секторальные санкции против Белоруссии, запретив импорт нефтепродуктов и калийных удобрений. Ранее авиакомпании нескольких европейских стран запретили полеты над территорией Белоруссии.

Как сейчас живет республика, осмелившаяся бросить вызов могущественному Западу? Какие из соседних стран лают на Белоруссию громче всех? Что думают простые люди в Белоруссии и почему там так внезапно прекратились протесты? Кто такая Тихановская и что она делает в США? Почему авиакомпании Катара и других стран Персидского залива отказались исполнять рекомендации ЕС о блокаде Белоруссии? Что ждет экономику Литвы после ответных санкций Белоруссии?

На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает белорусский историк, политолог и публицист Вадим Гигин.

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