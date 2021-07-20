Два человека погибли в «огненной» аварии с грузовиком в Тюмени

Тюмень, 20 июля. Водитель «Газели», которая попала в ДТП с автобусом, ранее был лишен прав и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Крупная авария произошла вечером на улице Республики. По данным сотрудников правоохранительных органов, не поделили дорогу «Газель» и автобус, который следовал по 11-му маршруту. «Газель» въехала ему в заднюю часть. Во время столкновения в общественном транспорте находились водитель и кондуктор.

От удара «Газель», в которой ехали пять человек, вспыхнула и полностью сгорела. В результате случившегося погибли два человека, еще три пассажира, включая пятилетнюю девочку, получили серьезные травмы.

По данным полиции, водитель «Газели» был пьян, ранее его уже лишали водительских прав.

Еще одна авария унесла жизнь водителя в Нижнем Новгороде, два человека получили травмы.