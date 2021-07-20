ЕК инициировала разбирательство с Россией в ВТО

Брюссель, 20 июля. Еврокомиссия от имени Европейского союза (ЕС) инициировала разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) с Россией.

Высший орган исполнительной власти ЕС запросил консультации с РФ на площадке ВТО в связи с принятием ею некоторых мер, ограничивающих или запрещающих европейским компаниям продажу товаров и услуг российским предприятиям, входящим в госструктуры. Это вызвано политикой импортозамещения, пишет РИА Новости.

Нормы, которые вызвали недовольство со стороны ЕС, направлены на замену иностранных предложений товаров и услуг при заключении закупочных контрактов государственными организациями. По оценкам Брюсселя, убытки, которые европейские страны понесли в связи с реализацией этих мер, составили с 2019 года 290 млрд евро.

На рост напряженности в отношениях между Европой и Россией направлено и решение ЕС реализовать план сокращения выбросов углекислого газа. РФ в случае введения налогового режима в рамках этой программы попадет в крайне тяжелое положение.