Оценен ущерб российской экономике от новых коронавирусных ограничений

Москва, 20 июля. Потери экономики от вводимых коронавирусных ограничений составят 0,1–0,2% ВВП РФ, уверен директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Так, за две нерабочие недели с 28 июня реальное потребление домохозяйств в России сократилось на 4,5–6% в сравнении со сценарием, если бы летом не было ограничительных мер. За основу расчетов Куликов взял еженедельные данные ЦБ об отраслевых финансовых потоках, пишет РБК.

В результате спада финансовых потоков с учетом инфляции сокращение реального совокупного потребления в отраслях, пострадавших от ограничений, составляет 2%. Речь идет об общепите, небольшой части розницы, развлечениях и туризме.

Порядка 0,1% для годового ВВП дает расчет с сохранением данной глубины спада в этих секторах, объяснил эксперт.

Из-за последствий коронакризиса продолжают расти цены на отечественном авторынке. Ценники на подержанные машины прибавили четверть от показателя прошлого года. Среди негативных факторов — рыночный дефицит, логистические проблемы и повышающаяся инфляция.