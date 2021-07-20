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Встречавшийся с участницей «Холостяка» HammAli высмеял ее из-за отдыха с Тимати
Шоу-бизнес
Встречавшийся с участницей «Холостяка» HammAli высмеял ее из-за отдыха с Тимати
instagram.com  /  @adelveigel

Москва, 20 июля. Рэп-исполнитель HammAli (Александр Алиев) пошутил о своей бывшей девушке, участнице «Холостяка» Адель Вейгель из-за ее поездки к морю с Тимати.

Победительницей шоу, в котором девушки боролись за сердце основателя лейбла Black Star, стала Екатерина Сафарова. Поклонники подозревают, что рэпер уже расстался с девушкой, поскольку, судя по ее странице в Instagram, она улетела обратно в Испанию. Именно там Сафарова жила до участия в «Холостяке».

Зато пользователи соцсетей заметили, что Вейгель и Тимати в одно время публиковали снимки из похожих мест в Греции. Фанаты тут же решили, что основатель лейбла Black Star отдыхает вместе с девушкой. Однако позднее рэпер начал выкладывать фотографии с Мальдив.

HammAli, когда-то встречавшийся с Вейгель, высмеял ее из-за отдыха с Тимати в Instagram Stories. Он опубликовал видео из аэропорта, на котором человек за кадром спрашивает рэп-исполнителя, куда они летят.

«На Мальдивы… В Грецию... Или на Мальдивы!» — отвечает Алиев.

Позднее экс-возлюбленный Адель Вейгель выложил фото, сделанное на морском побережье. HammAli в шутку обратился к подписчикам с просьбой.

«Не могу понять, где я? Помогите, пожалуйста! Мальдивы или Греция?» — написал музыкант.

Ни Тимати, ни Вейгель никак не комментируют слухи об их романе. Сафарова тем временем публикует снимки в купальниках. Одно из этих фото заставило ее подписчиков усомниться в адекватности рэпера, выбравшего ее в финале «Холостяка».

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тимати холостяк HammAli вейгель
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