Новую вакцину от коронавируса начали исследовать в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 июля. Группа ученых из Федерального медико-биологического агентства приступила к началу клинических испытаний своей вакцины от коронавируса.

Согласно предварительным данным, в испытании препарата примут участие порядка 200 добровольцев возрастом от 18 до 60 лет. Министерство здравоохранения РФ официально выдало агентству разрешение на проведение исследований вакцины.

«Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года», — отметили в агентстве.

Доклинические исследования препарата закончились в июне 2021 года. Они продемонстрировали безопасность разрабатываемой вакцины, добавили в ведомстве.

Кроме того, в данный момент ученые из ФМБА занимаются второй стадией клинических исследований препарата от коронавируса «Мир-19». Известно, что он способен снижать концентрацию вируса у животных в десять раз.

Женщины, которые кормят грудью, должны поставить прививку от коронавируса. Такую рекомендацию дали во Всемирной организации здравоохранения. По данным экспертов, дети, рожденные от вакцинированной матери, не подвержены риску заражения и даже могут получить иммунитет, сообщает «Ридус».