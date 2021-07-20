Экономист: На фоне сильного рубля население избавляется от цифрового неравенства

Банковский сектор России — очень устойчивый, он генерирует баснословную доходность. А крупнейшие российские публичные компании давно зарекомендовали себя первоклассными заемщиками. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Российский долг

По итогам первого полугодия 2021-го внешний долг РФ вырос на 4 млрд долларов и составил 471,4 млрд долларов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

На динамику показателя оказал влияние «рост иностранной задолженности банковской системы». При этом внешний долг органов государственного управления и иных секторов сократился параллельно со снижением интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками.

Федеральное агентство новостей /

Уровень внешнего долга РФ продолжает оставаться низким как в абсолютном выражении, так и по сравнению с другими крупными экономиками.

Западные рейтинги против России

Как отметил Андрей Лобода, государственный долг высокоразвитых стран мира, включая Россию, в прошлом году и первом полугодии 2021-го подрос. Центральные банки активно занимались эмиссией, а финансовые системы привлекали относительно недорогие заемные средства для оперативного стимулирования экономики и выхода из рецессии на фоне накрывшей весь мир пандемии коронавируса. Внешние долги стран G20 продолжают уверенный рост, отношение внешнего долга многих стран ЕС в ВВП просто печально: внешние займы в два-три раз выше национальных ВВП тех же Греции, Италии или Испании.

«А вот госдолг составляет около всего 20% ВВП — это один из самых рекордно низких уровней в мире. Золотовалютные резервы превышают 600 млрд долларов — это почти на 25% выше совокупного внешнего долга. Однако ведущие западные рейтинговые агентства этих факторов как будто и не замечают: инвестиционный рейтинг России мог бы быть на несколько ступенек выше и опережать аналогичный показатель многих проблемных стран ЕС. Напомню, что в развитых странах мира долг к ВВП превышает 120%. По сути, они живут в долгах, надеясь рассчитаться с ними в течение нескольких лет», — пояснил Андрей Лобода.

Корректировка пандемии

Пандемия внесла новые коррективы в экономический и финансовый уклад мира. ЕС и США бесконтрольно проводят триллионные эмиссии евро и долларов, деньги эти ничем, кроме долгов будущих поколений, не обеспечены, однако сегодня весь мир находится в пищевой цепочке потребления долларов и евро. На рынке заимствований продолжается давление и притеснение России: из ОФЗ продолжают уходить инвесторы, а еврооблигации Россия почему-то размещает по ставкам выше рынка.

«Так ли нужны нам сегодня займы, если с марта мы живем с профицитом бюджета? Сегодня, на мой взгляд, есть уникальная возможность сделать паузу и перестать делать новые заимствования. По оценкам российского Минфина, стоимость обслуживания госдолга возрастет с 1,37 трлн рублей в 2022 году до 1,75 трлн рублей в 2024-м и будет расти дальше. Санкции в адрес ОФЗ будут только расти. Так нужно ли нам сегодня развивать такой инструмент заимствования? Очень большой вопрос», — добавил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

По словам экономиста, получается не совсем понятная картина: система заимствований нам дорого обходится, мы занимаем средства под проценты выше, чем получаем от размещения в депозитах в зарубежных активах. Большой вопрос вызывает и отказ от сокращения доли доллара, евро и фунта в валютной корзине сбережений. Появление большой доли юаня в структуре нашей кубышки грозит серьезной просадкой, ведь курсообразование китайской валюты не совсем рыночное и при очередном витке санкционных войн опустить властям Китая курс юаня не составит труда.

«Российская экономика активно восстанавливается — возвращение к допандемийным уровням уже произошло. Но есть проблема — это структура сбережений бизнеса. На фоне неуместной политики слабого рубля крупнейшие экспортеры не стремятся расставаться с валютной выручкой и держат свои сбережения в валютах агрессивных к России стран. Если Минфин планирует увеличивать внутренние заимствования в рублях, то российская валюта, вероятно, получит дополнительную нагрузку», — добавил Андрей Лобода.

По его мнению, нужны перемены, переосмысление работы на рынке долгосрочного долга. В стране профицит и нужен стабильный рубль, а не премии за новые долги выше рынка. Макроэкономическая ситуация стабильна как никогда, цены на сырье, металл и другие ключевые статьи российского экспорта — самые комфортные за последние семь лет. Однако по странным обстоятельствам на курс рубля быстро давит фактор ограничения западных инвесторов к новым займам ОФЗ, а калейдоскоп макроэкономического позитива России незаметен.

Сильный и стабильный рубль

«Внешний долг включает займы правительственных и негосударственных, зачастую частных компаний. К началу второго полугодия 2021 года частная задолженность бизнеса достигла 411,4 млрд долларов, демонстрируя рост почти в 20 млрд долларов», — заметил Андрей Лобода.

Он выразил мнение, что особенно активны в этом сегменте заимствований российские банки, которые могут получить «длинные» заемные средства. Но переживать по этому поводу пока точно не стоит: банковский сектор России очень устойчивый и генерирует баснословную доходность. А крупнейшие российские публичные компании давно зарекомендовали себя первоклассными заемщиками.

«Вероятно, что объем внешних заимствований пойдет на спад при стабилизации курса рубля и переходу монетарных властей к политике сильного рубля. Сегодня экономика России весьма диверсифицированная, однако для развития отраслей и бизнеса с высокой добавленной стоимостью нужны передовые разработки и ИТ-решения. Ведущие в этом направлении бизнес российские компании несут зачастую расходы в долларах и евро», — рассказал Андрей Лобода.

По его словам, при слабом рубле новые прорывы в финтехе и телекоме совершить непросто. А именно таким прорывом можно считать проникновение интернета и мобильной связи в нашу жизнь. Он происходил на фоне сильного и стабильного рубля, избавив население от цифрового неравенства.