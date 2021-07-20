ЦБ и правительство рассмотрят запуск льготной ипотеки на ИЖС до 2022 года

Москва, 20 июля. Программа льготного кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) должна быть запущена до конца текущего года.

Правительство Российской Федерации совместно с Центробанком начнет рассматривать условия реализации программы. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента страны Владимира Путина.

«Я как раз рассчитываю, что вы до конца года отработаете этот вопрос с Центробанком и регионами», — привеодит «Коммерсантъ» слова главы государства.

Предполагается, что участников программы будут делить на две категории: те, кто занимается строительством самостоятельно, и те, кто намерен привлечь профессиональных подрядчиков. Индивидуальное жилищное строительство может стать популярно на фоне общего роста цен на недвижимость в России.

На недавнем съезде партии «Единая Россия» Путин дал ряд поручений, в том числе по предоставлению гражданам льготных займов на ИЖС, упрощению порядка предоставления земли для строительства на сельских территориях, а также развитию транспортной и инженерной инфраструктуры в селах, пишет «ФедералПресс».