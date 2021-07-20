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ЦБ и правительство рассмотрят запуск льготной ипотеки на ИЖС до 2022 года

  /   Обновлено: 20 июля 2021 09:28
Экономика
ЦБ и правительство рассмотрят запуск льготной ипотеки на ИЖС до 2022 года
pixabay.com  /  Hans Braxmeier

Москва, 20 июля. Программа льготного кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) должна быть запущена до конца текущего года.

Правительство Российской Федерации совместно с Центробанком начнет рассматривать условия реализации программы. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента страны Владимира Путина.

«Я как раз рассчитываю, что вы до конца года отработаете этот вопрос с Центробанком и регионами», — привеодит «Коммерсантъ» слова главы государства.

Предполагается, что участников программы будут делить на две категории: те, кто занимается строительством самостоятельно, и те, кто намерен привлечь профессиональных подрядчиков. Индивидуальное жилищное строительство может стать популярно на фоне общего роста цен на недвижимость в России.

На недавнем съезде партии «Единая Россия» Путин дал ряд поручений, в том числе по предоставлению гражданам льготных займов на ИЖС, упрощению порядка предоставления земли для строительства на сельских территориях, а также развитию транспортной и инженерной инфраструктуры в селах, пишет «ФедералПресс».

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