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Полузащитника «Эвертона» Сигурдссона подозревают в сексуальном насилии
Спорт
Полузащитника «Эвертона» Сигурдссона подозревают в сексуальном насилии
Global Look Press  /  Han Yan

Ливерпуль, 20 июля. Игрока английского футбольного клуба «Эвертон» подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними девушками, сообщает британский таблоид The Sun.

Предположительно речь ведется об исландском полузащитнике «ирисок» Гилфи Сигурдссоне, однако официального подтверждения от клуба и руководителей Английской премьер-лиги пока не поступало. Один из игроков «Эвертона» уже отстранен от тренировочного процесса. Клуб окажет всяческую поддержку правоохранительным органам Великобритании, говорится в официальном сообщении на сайте «ирисок».

Скандал, связанный с совращением несовершеннолетней девушки, уже не в первый раз происходит в Английской Премьер-лиге. Один из самых талантливых футболистов своего поколения, чемпион АПЛ в составе «Манчестер Сити», Адам Джонсон в 2016 году был осужден на шесть лет за сексуальное насилие, примененные к жительнице Великобритании.

Ранее стал известен соперник «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Подопечные Руя Витории на этом этапе встретятся с португальской «Бенфикой. Первый матч пройдет в Москве 3 или 4 августа на «Открытие Банк Арене», ответная встреча будет сыграна десятого августа на «Эштадиу да Луж».

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футбол эвертон преступление Сигурдссон
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