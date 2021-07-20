Россия продолжит поставки истребителей Су-35 за рубеж

Москва, 20 июля. РФ готова поставлять истребители Су-35 сразу нескольким заказчикам, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Ряд стран регулярно направляют официальные запросы на поставки многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35, передает слова Шугаева РИА Новости. Начиная с 2019 года, поступило уже несколько обращений от иностранных заказчиков, сообщил он в преддверии Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021).

Некоторые заинтересованы в приобретении боевых машин, часть просьб относятся к демонстрационным полетам или желании посетить завод-изготовитель истребителей, добавил глава ФСВТС.

Россия готовится показать на МАКС-2021 новейший истребитель с одним двигателем, который уже вызвал ажиотаж. Эксперты назвали легкий самолет самой ожидаемой новинкой, которая будет продемонстрирована в рамках авиасалона.