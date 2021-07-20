Обвиняемый в вымогательстве акций кемеровский бизнесмен Щукин скончался в 70 лет

Кемерово, 20 июля. Фигурант уголовного дела о вымогательстве акций угольной шахты Александр Щукин умер, находясь под домашним арестом. Подследственному было 70 лет.

По неофициальной информации, топ-менеджеру был диагностирован коронавирус. Официальная причина смерти пока не указывается, сообщал ТАСС.

Следователи предъявили Щукину обвинение в 2016 году. Спустя два года список фигурантов пополнился бывшими вице-губернаторами, несколькими сотрудниками СК. Один из правоохранителей обвиняется также в получении взятки от покойного бизнесмена.