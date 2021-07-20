Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 10:54
10:53
Политика
Лукашенко намерен скорректировать внешнеполитическую стратегию Белоруссии
10:53
Общество
Зачем принц Уильям скрывал свое настоящее имя
10:53
Армия
Рособоронэкспорт: пять государств заинтересованы в покупке истребителей Су-57
10:52
Общество
Почти 95 тысяч доз вакцины от коронавируса есть в распоряжении врачей Петербурга
10:52
Общество
Сотрудник Росгвардии в свой выходной спас женщину от грабителя в Гатчине
10:51
Армия
Рособоронэкспорт поставит по контракту разведывательные беспилотники «Орион-Э»
10:51
Происшествия
Годовалая девочка умерла из-за съеденного винограда в Петербурге
10:50
Общество
Аэропорт Внуково вернул курилки для авиапассажиров
10:49
Происшествия
СК отрицает, что мать в Бурятии отрезала дочери пальцы
10:46
Общество
Пресс-атташе МХАТа объяснила, почему театр не откажется от работы с Бузовой
Все новости

Как частная медицина справляется с COVID-19 в России
Общество
Как частная медицина справляется с COVID-19 в России
Global Look Press  /  @coris_spb

Медицинский туризм становится одной из важнейших категорий для туристов, прибывающих в Россию. Как частная медицина пережила пандемию и каковы перспективы ее развития в нашей стране?

Обращаются ли пациенты за платной вакцинацией, чтобы не стоять в очереди, и спрашивают ли об импортных вакцинах? К чему оказалась не готова частная медицина? Что делать, если отказывают в госпитализации без особых причин? Есть ли проблема информирования родственников тяжелых больных в красных зонах?

На эти и другие вопросы ответят в ходе пресс-конференции, которая состоится во вторник, 20 июля, в 13:00 в Медиагруппе «Патриот».

В студии пресс-центра выступят:

  • главный врач частной скорой помощи CORIS Лев Авербах;
  • адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Антон Андреев.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Общество / Как частная медицина справляется с COVID-19 в России
частная клиника коронавирус коронавирус в петербурге лев авербах coris частная скорая помощь антон андреев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru