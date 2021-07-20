Как частная медицина справляется с COVID-19 в России

Медицинский туризм становится одной из важнейших категорий для туристов, прибывающих в Россию. Как частная медицина пережила пандемию и каковы перспективы ее развития в нашей стране?

Обращаются ли пациенты за платной вакцинацией, чтобы не стоять в очереди, и спрашивают ли об импортных вакцинах? К чему оказалась не готова частная медицина? Что делать, если отказывают в госпитализации без особых причин? Есть ли проблема информирования родственников тяжелых больных в красных зонах?

На эти и другие вопросы ответят в ходе пресс-конференции, которая состоится во вторник, 20 июля, в 13:00 в Медиагруппе «Патриот».

В студии пресс-центра выступят:

главный врач частной скорой помощи CORIS Лев Авербах;

адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Антон Андреев.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

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