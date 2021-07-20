Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом

Москва, 20 июля. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с исламским праздником Курбан-байрам.

По словам главы государства, этот древний праздник призывает людей к милосердию, благочестию и бережному отношению к окружающим.

Владимир Путин подчеркнул, что все эти нравственные идеалы выступают в качестве объединяющей силы и укрепляют межнациональное согласие в обществе.

Как стало известно ранее, мечети в Петербурге не будут работать на Курбан-байрам. В этом году праздничный намаз пройдет онлайн.