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Доллар вырос к рублю на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 20 июля 2021 09:12
Экономика
Доллар вырос к рублю на открытии торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 июля. Торги на Московской бирже открылись ростом американской валюты к рублю.

Так, биржевой курс доллара с расчетами «завтра» прибавил 5,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 74,7075 рубля за единицу. Тем временем курс евро вырос на 2 рубля и 64,75 копейки — до 90,7125 рубля, сообщает ТАСС.

Сейчас рубль выглядит достаточно сильным благодаря высоким ценам на нефть, уверен специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Однако нацвалюта остро реагирует на антироссийскую риторику и геополитические новости.

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