Теракт на рынке в Багдаде унес жизни 30 человек

Багдад, 20 июля. Иракские правоохранители устанавливают причастных к крупному теракту в городе. По последним данным, погибли 30 человек, еще 60 пострадали.

Взрыв прогремел в районе, где проживают в основном мусульмане-шииты. «Адская машинка» сработала как раз в тот момент, когда на рынке было многолюдно. Закупиться к празднику туда пришли взрослые с детьми.

Взрыв привел к возгоранию лотков, а затем и к панике. Силовики выяснили, что использовалось самодельное взрывное устройство. По неофициальной информации, теракт могла совершить смертница.