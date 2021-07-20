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Теракт на рынке в Багдаде унес жизни 30 человек

  /   Обновлено: 20 июля 2021 09:08
Происшествия
Теракт на рынке в Багдаде унес жизни 30 человек
Global Look Press  /  Carol Guzy/ZUMAPRESS.com

Багдад, 20 июля. Иракские правоохранители устанавливают причастных к крупному теракту в городе. По последним данным, погибли 30 человек, еще 60 пострадали.

Взрыв прогремел в районе, где проживают в основном мусульмане-шииты. «Адская машинка» сработала как раз в тот момент, когда на рынке было многолюдно. Закупиться к празднику туда пришли взрослые с детьми.

Взрыв привел к возгоранию лотков, а затем и к панике. Силовики выяснили, что использовалось самодельное взрывное устройство. По неофициальной информации, теракт могла совершить смертница.

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