Житель дагестанского села открыл бесплатные кафе и гостиницу

Газимагомед Муртазалиев из дагестанского села Голотль не любит говорить о деньгах, хотя и занимается предпринимательством. У него свой магазин, доходы от которого позволяют содержать семью, а также помогать тем, кто в этом нуждается.

«Приезжайте к нам с друзьями, коллегами. Всех накормим, оденем», — сказал первым делом Газимагомед, когда с ним связался корреспондент ФАН.

Такие слова можно услышать от многих дагестанцев, о гостеприимстве которых ходят легенды. Муртазалиев, пожалуй, тот, кто в полной мере олицетворяет эту черту характера кавказского народа.

В Голотле у федеральной трассы стоит кафе, принадлежащее Газимагомеду. Еще это заведение называют будкой или беседкой — кому как нравится. Ее видно с дороги. Все непременно останавливают на ней свой взор, потому что в центре большими буквами написано «Все бесплатно».

«Да, в этом кафе все бесплатно. Можно зайти в любое время, поесть, выпить чай или кофе, всегда есть свежие фрукты, сладости. Денег за это никто не попросит и не возьмет, даже если кто-то предложит», — утверждает Муртазалиев.

Он рассказал, что кафе работает чуть больше года. Этим летом ежедневно его посещают по 300-400 человек. Голотль находится на трассе, через которую пролегает дорога ко многим туристическим достопримечательностям республики, отсюда и большой поток людей, объясняет Муртазалиев.

instagram.com / @m007vv

Кафе содержится полностью за его счет. Приготовлением блюд и уборкой в нем занимаются родственницы нашего героя, которым он за это платит.

«Одна работает днем, вторая — ночью. Кафе открыто круглые сутки. По ночам, конечно, помогаю я или другие мужчины», — говорит Муртазалиев.

По его словам, заведение находится в красивом месте, с которого открывается прекрасный вид на горы, поэтому оно притягивает многих. Однако не все, к сожалению, ведут себя в нем так, как бы хотелось хозяину.

«Кто-то приходит, выпивает, например, чай и потом моет после себя чашку. Кто-то этого не делает. Хотелось бы, конечно, чтобы люди за собой убирали», — считает владелец бесплатного кафе.

Рядом с домом, в котором живет Муртазалиев с семьей, находится еще один, в котором могут переночевать все желающие. Хозяин называет его гостевым, проживание в нем тоже абсолютно бесплатное.

Сейчас Муртазалиев вместе с товарищем строит еще один дом, который уже можно будет назвать гостиницей. Бесплатной. Двухэтажное здание уже практически готово, осталось провести незначительные внутренние работы.

«Разместиться можно на первом этаже. Там есть все условия: спальные комнаты, душевая, гостиная, парная — все, что может понадобиться путнику. Одновременно здесь могут переночевать от шести до восьми человек. В принципе, уже все готово, любой может приехать и заселиться», — рассказал Газимагомед.

Герой признается, что делать добро ему приятно. В этом он находит облегчение и советует поступать так же всем остальным.