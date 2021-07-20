Как выживают онкобольные дети в период пандемии

Рак — одна из ведущих причин смерти детей и подростков, особенно в странах с высоким уровнем дохода, при этом выживаемость детей составляет 80% и выше. В странах с низким и средним уровнем дохода излечение, согласно оценкам, наступает только в 15-45% случаев.
Как обстоят дела с лечением таких детей в России, особенно в период пандемии? Не было ли перебоев с лекарственными препаратами и обезболивающим? Как изменились будни больных детей с наступлением пандемии? Сложнее ли стало искать пожертвования, помогают ли город и федеральные власти?
На эти и другие вопросы на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответит представитель благотворительного фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями «Свет» Никита Студилов.
Брифинг пройдет во вторник, 20 июля, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет — здесь.
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