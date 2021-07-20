Как Белоруссия отвечает на санкции и угрозы Запада

ЕС ввел секторальные санкции против Белоруссии, запретив импорт нефтепродуктов и калийных удобрений. Ранее авиакомпании нескольких европейских стран запретили полеты над территорией Белоруссии.

Как сейчас живет республика, осмелившаяся бросить вызов могущественному Западу? Какие из соседних стран лают на Белоруссию громче всех? Что думают простые люди в Белоруссии и почему там так внезапно прекратились протесты? Кто такая Тихановская и что она делает в США? Почему авиакомпании Катара и других стран Персидского залива отказались исполнять рекомендации ЕС о блокаде Белоруссии? Что ждет экономику Литвы после ответных санкций Белоруссии?

На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит белорусский историк, политолог и публицист Вадим Гигин.

Эфир пройдет во вторник, 20 июля, в 10:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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