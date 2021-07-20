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«Общались по-хамски»: телеведущая рассказала, как ее оскорбили игроки сборной России

  /   Обновлено: 20 июля 2021 08:49
Спорт
«Общались по-хамски»: телеведущая рассказала, как ее оскорбили игроки сборной России
rfs.ru  /  Пресс-служба РФС

Москва, 20 июля. Сборная России на Евро-2008 буквально «посылала» журналистов после просьбы дать интервью. Подробнее об этом рассказала ведущая телеканала «Матч ТВ» Софья Тартакова.

Беседы с российскими футболистами после их удачного выступления на чемпионате Европы давались с большим трудом. Так, по словам Тартаковой, подопечные Гуса Хиддинка находились «в абсолютно неадекватном состоянии и общались очень по-хамски». В особенности девушку, которой тогда было всего 18 лет, возмутило поведение Андрея Аршавина, Романа Широкова и Игоря Денисова, которые буквально «послали» ее.

«Я была послана Денисовым. Также была послана Зыряновым и другими персонажами», — поделилась Тартакова в передаче на YouTube-канале «Поз и Кос».

Среди всех «персонажей» национальной команды России Тартакова выделила лишь Игнашевича и братьев Березуцких – они, по ее словам, вели себя достойнее всех, к кому она обращалась. Также журналистка поделилась, что после таких «диалогов» все футболисты, которые покрывали ее нецензурной бранью, приходили на спортивный телеканал и сидели в кресле экспертов. Однако когда Тартакова им напомнила, как «тепло» футболисты ее встречали, спортсмены заявляли, что не помнят этого.

Сборная России с провалом завершила выступление на Евро-2020, не пробившись в плей-офф. Триумфатором чемпионата Европы стала Италия, которая смогла одолеть англичан в серии послематчевых пенальти.

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Все новости / Спорт / «Общались по-хамски»: телеведущая рассказала, как ее оскорбили игроки сборной России
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