Новый легкий истребитель — выдающееся достижение российского ОПК

Работы по отечественному проекту однодвигательного легкого тактического самолета еще очень много. Но это не отменяет того факта, что появление на МАКС-2021 опытно-экспериментального образца нового истребителя, это по-настоящему выдающееся достижение российского ОПК. К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший имеющуюся информацию о новой машине «Сухого».

Первый в современной России

Большая часть истории разработки в России легкого сверхзвукового однодвигательного истребителя пятого поколения все еще не раскрыта. Соответствующая информация просачивалась в СМИ более чем скупо.

В начале декабря 2020 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил журналистам, что возглавляемая им госкорпорация в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах. В конце того же месяца в объектив оператора, снимавшего интервью заместителя председателя Правительства России по вопросам ОПК Юрия Борисова, угодила носовая часть модели неизвестного истребителя. Экспертное сообщество предположило, что это модель того самого самолета, о котором ранее упоминал Чемезов. Сейчас уже можно сказать, что это предположение оказалось абсолютно верным.

Кстати, столь же верным оказалось и наше предположение о том, что «Сухой» захочет продемонстрировать свои наработки по теме перспективного легкого истребителя на МАКС-2021. Однако не будем отвлекаться.

26 мая 2021 года источник в авиастроительной отрасли РФ сообщил, что ПАО «Компания Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») приступило к работам над новым истребителем.

«Компания «Сухой» разрабатывает первый в современной истории России однодвигательный легкий тактический самолет взлетной массой до 18 тонн. Самолет будет развивать максимальную скорость полета более 2 махов, обладать сверхманевренностью и улучшенными взлетно-посадочными характеристиками за счет отклоняемого вектора тяги двигателя. Показатель тяговооруженности самолета — не менее 1», — сообщил источник.

Только после этой новости стало понятно, что проработка концепции нового истребителя перешла в плоскость создания реальной машины.

ФАН уже не раз анализировал причины, которые подтолкнули отечественных авиастроителей к созданию однодвигательного легкого тактического самолета (ЛТС). Вкратце ситуация выглядит следующим образом.

Для современного российского ОПК перспективный однодвигательный истребитель во многом станет машиной революционной, поскольку на протяжении очень долгого времени в нашей стране принимались на вооружение истребители исключительно двухдвигательные. Такие самолеты априори более живучи и способны нести большую боевую нагрузку, чем их однодвигательные «собратья».

Но у каждой медали, как известно, есть две стороны. Два двигателя — это серьезный рост трудозатрат на создание оснащенного ими самолета, это увеличение габаритов самолета, его веса, а также более сложное обслуживание машины, что в сумме очень прилично увеличивает стоимость истребителя. Все это, как нетрудно догадаться, сокращает число его потенциальных покупателей.

В то же время боевые действия в Сирии, Ливии и Карабахе наглядно показали, что в современных локальных конфликтах малой и средней интенсивности тяжелым истребителям часто просто негде разгуляться. Там их ТТХ оказываются избыточными, а стоимость — чрезмерной.

Проще говоря, в таких случаях требуется машина, во-первых, более легкого класса, а во-вторых — многофункциональная, способная как выполнять ударные задачи, так и обеспечивать ПВО. С этой точки зрения, перспективный сверхзвуковой однодвигательный сверхманевренный многофункциональный легкий истребитель пятого поколения — это попадание в «яблочко». Отметим, что основная конкуренция за мировой рынок военной авиации в ближайшее время будет идти именно в сегменте легкого истребителя, который имеет отличные перспективы к росту. В целом, успешно конкурировать с огромным парком машин американского производства способна только машина с высокими летно-техническими характеристиками, низкой себестоимостью и готовностью к локализации производства. Более того, модель российского легкого истребителя может стать платформой развития семейства реактивных БПЛА, что существенно расширит для нашей страны доступ на растущий конкурентный авиарынок.

ЛТС, обещанный нам 26 мая 2021 года, в первую очередь должен быть ориентирован на экспорт. Это полностью подтвердил рекламный ролик «Ростеха», опубликованный накануне премьеры нового истребителя на МАКС-2021. Однако все это не означает, что ЛТС не нужен ВКС России.

Федеральное агентство новостей /

Во-первых, не принятую на вооружение в собственных ВВС крылатую машину достаточно трудно продать иностранному заказчику.

Во-вторых, модернизационные возможности таких «старичков» ВКС РФ, как фронтовой бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25, близки к исчерпанию. Плюс к этому ни «двадцать четвертый», ни «двадцать пятый» не «тянут» многофункциональность. И если Су-24 в ВКС постепенно заменяется многофункциональным сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком Су-34, то для «двадцать пятого» замены пока никакой не предвидится. Не исключено, что разрабатываемый «Сухим» ЛТС сможет заменить знаменитого «Грача», а также «подстрахует» Су-34 там, где использовать мощную двухдвигательную машину с максимальной взлетной массой 45 тонн — все равно что лупить из пушки по воробьям.

Через 1-1,5 года – первый полет?

Теперь, когда мы разобрались с тем, зачем нужен новый истребитель, попробуем сделать дополнительные выводы на основе попавших в СМИ с площадки МАКС за 15-18 июля изображений ЛТС.

Сразу следует отметить, что, судя по опубликованным фотоматериалам, в Жуковском представлен не макет, а уже находящийся в высокой степени готовности опытно-экспериментальный образец истребителя. То есть крылатая машина находится на завершающем этапе НИОКРа.

Нам еще не показали кабину ЛТС, не ясна и степень готовности систем управления самолета и его бортового радиоэлектронного оборудования. Но раз перед нами опытно-экспериментальный образец, то, значит, окончательный облик машины уже готов. Он уже прошел аэродинамические испытания в трубе, а конструкция самолета синхронизирована с размером, массой и габаритами двигателя. Двигатель, скорее всего, типовой - из семейства АЛ, то есть как на «старшем брате» ЛТС – двухдвигательном Су-57.

Вообще заметно, что «сухаревцы» на ЛТС использовали много решений, ранее опробованных на «пятьдесят седьмом». И это совершенно правильно, ибо позволяет серьезно сократить не только время разработки ЛТС, но и саму стоимость создания нового самолета.

Облик выставленного в Жуковском образца также говорит о том, что уже согласована линейка вооружения, которое ЛТС сможет нести как на внешних, так и на внутренних подвесках. Образец машины покоится на шасси, значит его масса в снаряженном и пустом варианте уже известна. Напомним – вопросы создания надежного шасси и «управления» массой машины является одними из самых сложных вопросов, которые конструкторам приходится решать в процессе создания нового самолета.

В целом, следует признать, что мы видим очень серьезный результат для отечественного авиапрома. О разработке ЛТС ничего не было известно до декабря 2020-го. И вот спустя семь месяцев мы видим практически готовый самолет! Да, в нем наверняка еще хватает недоделок. Тем не менее вряд ли мы ошибемся, если предположим, что в течении ближайших 1-1,5 года ЛТС совершит свой первый полет. Повторимся – скорость разработки нового истребителя более, чем впечатляющая. Даже с учетом больших заимствований из Су-57, во время работы над которым «Сухой» шел нетореной тропой создания истребителя пятого поколения и набил себе немало шишек, результат с ЛТС – ого-го!

При этом важно понимать, что работа специалистов «Сухого» не ограничивается только тем, что они, фигурально выражаясь, научат ЛТС летать. Им предстоит так же выработать эффективную модель постпродажного обслуживания ЛТС и работающую модель применения нового истребителя в общей боевой «экосистеме». Без всего этого сам по себе ЛТС, каким бы чудесным он не был, никакого интереса для потенциальных заказчиков представлять не будет.

Представленный «Ростехом» рекламный ролик, как и ожидалось, толсто намекает на экспортные приоритеты ЛТС. Значит, в проекте этого самолета обязательным условием выступают промышленная кооперация, локализация производства и выстраивание эффективной системы сервиса. Сюда же стоит заложить эффективное управление стоимостью создания серийного производства машины, что частенько выпадает из поля зрения отечественных авиапроизводителей.

Словом, работы по проекту ЛТС еще очень много. Но все это не отменяет того факта, что появление на МАКС-2021 опытно-экспериментального образца ЛТС, это по-настоящему выдающееся достижение российского ОПК.