Москва, 20 июля. Немецкий боксер Михаэль Валлиш перед боем с Муратом Гассиевым прогулялся по Москве. Он пришел в восторг от столицы России.

У спортсмена есть русские корни, его мать родилась в Москве. Валлиш не мог оторваться от красоты столицы России.

«Мне очень нравится Москва. Красивый город. Тут много старых зданий. Вы сохранили свою культуру. В Германии во многих больших городах они не сохранили свою культуру. Тут очень красиво», — сказал немец.

Боксер, гуляя по Арбату, заскочил в сувенирную лавку, чтобы купить подарок сыну. Продавцы посоветовали ему взять Чебурашку, но он отказался и приобрел для наследника машинку.

После прогулки по Москве спортсмен поделился своими впечатлениями о российской столице. Он признался, что если бы хотел жить в России, то остался бы там.

Несмотря на теплые эмоции от столицы России, немец не забывает и о подготовке к бою. Из-за тренировок у него не так много времени, чтобы лучше узнать город и гулять по нему. Спортсмен добавил: «Я бы вернулся». Для следующей поездки по Москве он бы сделал более расширенную программу.

Иностранные туристы регулярно тепло отзываются о городах России. Они восхитились красотой петербургского и московского метро, добавив, что метрополитен в США — это грязное, кишащее крысами и бомжами подземелье.