Автоэксперты поделились лайфхаками о езде без кондиционера в жару

Москва, 20 июля. Езда на машине без кондиционера знойным летом может превратиться в пытку для водителя и пассажиров. Что сделать, чтобы поездка в жару оказалась комфортной, рассказали автоэксперты.

Один из лайфхаков — использование атермальной пленки в качестве тонировки. Она хорошо защищает от солнечных лучей и бывает прозрачной, чтобы можно было оклеивать ветровое и передние боковые стекла без нарушения ПДД.

Крышу машины автоэксперты рекомендуют целиком оклеивать жидкой резиной или белой пленкой. Регистрировать подобные изменения в ГИБДД не потребуется.

Открывать окна в автомобиле эксперты рекомендуют с умом. Нельзя допустить сильного сквозняка. В противном случае можно простудиться.

Сиденья в машине без кондиционера, по данным журнала «За рулем», рекомендуется облачать в тканевые чехлы светлого света. Так салон будет медленнее нагреваться.

В бачок стеклоомывателя автоэксперты советуют заливать чистую воду и чаще брызгать ее на ветровое стекло. Вода будет стекать под дворники, откуда у машин происходит забор воздуха в отопитель. Жидкость будет испаряться, а температура воздуха, поступающего внутрь автомобиля, будет понижаться.

Автомобильный эксперт Сергей Удалов ранее рассказал о преимуществах автомобилей белого цвета. Такие машины, по его словам, лучше приспособлены к жаре.