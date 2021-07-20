Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 09:23
09:22
Армия
Россия продолжит поставки истребителей Су-35 за рубеж
09:19
Политика
Новый состав правительства утвержден в Гаити
09:18
Происшествия
Обвиняемый в вымогательстве акций кемеровский бизнесмен Щукин скончался в 70 лет
09:13
Политика
Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом
09:08
Политика
Как Белоруссия отвечает на санкции и угрозы Запада
09:07
Экономика
Доллар вырос к рублю на открытии торгов Мосбиржи
09:06
Происшествия
Устроившая ДТП с погибшими детьми москвичка признала вину
09:05
Происшествия
Теракт на рынке в Багдаде унес жизни 30 человек
09:02
Экономика
Хуснуллин заявил о возможном росте выдачи ипотеки в России в 2021 году
08:59
Происшествия
Скутерист погиб в аварии в Пермском крае
Все новости

Автоэксперты поделились лайфхаками о езде без кондиционера в жару
Общество
Автоэксперты поделились лайфхаками о езде без кондиционера в жару
pixabay.com  /  Michal Jarmoluk

Москва, 20 июля. Езда на машине без кондиционера знойным летом может превратиться в пытку для водителя и пассажиров. Что сделать, чтобы поездка в жару оказалась комфортной, рассказали автоэксперты.

Один из лайфхаков — использование атермальной пленки в качестве тонировки. Она хорошо защищает от солнечных лучей и бывает прозрачной, чтобы можно было оклеивать ветровое и передние боковые стекла без нарушения ПДД.

Крышу машины автоэксперты рекомендуют целиком оклеивать жидкой резиной или белой пленкой. Регистрировать подобные изменения в ГИБДД не потребуется.

Открывать окна в автомобиле эксперты рекомендуют с умом. Нельзя допустить сильного сквозняка. В противном случае можно простудиться.

Сиденья в машине без кондиционера, по данным журнала «За рулем», рекомендуется облачать в тканевые чехлы светлого света. Так салон будет медленнее нагреваться.

В бачок стеклоомывателя автоэксперты советуют заливать чистую воду и чаще брызгать ее на ветровое стекло. Вода будет стекать под дворники, откуда у машин происходит забор воздуха в отопитель. Жидкость будет испаряться, а температура воздуха, поступающего внутрь автомобиля, будет понижаться.

Автомобильный эксперт Сергей Удалов ранее рассказал о преимуществах автомобилей белого цвета. Такие машины, по его словам, лучше приспособлены к жаре.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Автоэксперты поделились лайфхаками о езде без кондиционера в жару
автомобиль автоэксперты кондиционер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru