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Лента
20 июля 10:53
10:53
Политика
Лукашенко намерен скорректировать внешнеполитическую стратегию Белоруссии
10:53
Общество
Зачем принц Уильям скрывал свое настоящее имя
10:53
Армия
Рособоронэкспорт: пять государств заинтересованы в покупке истребителей Су-57
10:52
Общество
Почти 95 тысяч доз вакцины от коронавируса есть в распоряжении врачей Петербурга
10:52
Общество
Сотрудник Росгвардии в свой выходной спас женщину от грабителя в Гатчине
10:51
Армия
Рособоронэкспорт поставит по контракту разведывательные беспилотники «Орион-Э»
10:51
Происшествия
Годовалая девочка умерла из-за съеденного винограда в Петербурге
10:50
Общество
Аэропорт Внуково вернул курилки для авиапассажиров
10:49
Происшествия
СК отрицает, что мать в Бурятии отрезала дочери пальцы
10:46
Общество
Пресс-атташе МХАТа объяснила, почему театр не откажется от работы с Бузовой
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Франция ужесточила меры по борьбе с COVID-19. События дня
Общество
Франция ужесточила меры по борьбе с COVID-19. События дня
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Первого участника штурма Капитолия осудили в США

В США начались судебные процессы по делу о январском штурме Капитолия. Обвинения предъявлены почти 500 сторонникам экс-президента страны Дональда Трампа. Первым осужденным по громкому делу стал Пол Ходжкинс. Житель Флориды получил восемь месяцев тюрьмы. Он «прославился» серией селфи из зала заседания американского Сената. После освобождения сторонник опального нынче Трампа еще два года будет находиться под судебным надзором. Американца также обязали выплатить штраф в размере 2000 долларов.

Франция заявила о начале четвертой волны пандемии

Франция ужесточила меры по борьбе с COVID-19. События дня
Федеральное агентство новостей  / Сергей Петров

Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса. Об этом заявили в правительстве Пятой республики. Темпы распространения COVID-19 стремительные: за последнюю неделю число случаев заражения увеличилось вдвое. Во Франции ежедневно регистрируют около 10 тысяч новых случаев инфицирования. В 80% речь идет о варианте «Дельта», который не обошел стороной ни один регион страны. Правительство республики одобрило проект закона об ужесточении мер борьбы с COVID-19. Он, в частности, предполагает введение санитарного пропуска.

Гиперзвуковые ракеты США в Европе приведут к конфликтам

Франция ужесточила меры по борьбе с COVID-19. События дня
Prt Scr twitter.com  / @DCWMarketing

Развернутые Пентагоном в Европе гиперзвуковые ракеты будут иметь дестабилизирующий характер. Об этом заявило посольство России в США. Подобный шаг со стороны Соединенных Штатов может повысить шанс возникновения неумышленного вооруженного или другого конфликта. Об этом дипведомство сообщило в официальном Twitter-аккаунте. Ранее правительство США выразило обеспокоенность из-за разработок в области гиперзвукового оружия. Причиной этому послужили испытания новой российской ракеты «Циркон».

Порошенко пообещал «отобрать Крым» у России за год

Франция ужесточила меры по борьбе с COVID-19. События дня
instagram.com  / @petroporoshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко самонадеянно пообещал вернуть Крым Незалежной. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, поздравляя крымских татар и «всех украинских мусульман» с Курбан-байрамом. Политик выразил надежду на то, что уже через год мусульманский праздник Крым якобы будет отмечать уже в составе Украины. Это далеко не первое популистское заявление Порошенко касаемо полуострова, который еще в 2014 году почти единогласным решением крымчан воссоединился с Россией.

 

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Все новости / Общество / Франция ужесточила меры по борьбе с COVID-19. События дня
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