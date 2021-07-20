Франция ужесточила меры по борьбе с COVID-19. События дня

Первого участника штурма Капитолия осудили в США В США начались судебные процессы по делу о январском штурме Капитолия. Обвинения предъявлены почти 500 сторонникам экс-президента страны Дональда Трампа. Первым осужденным по громкому делу стал Пол Ходжкинс. Житель Флориды получил восемь месяцев тюрьмы. Он «прославился» серией селфи из зала заседания американского Сената. После освобождения сторонник опального нынче Трампа еще два года будет находиться под судебным надзором. Американца также обязали выплатить штраф в размере 2000 долларов.

Франция заявила о начале четвертой волны пандемии Федеральное агентство новостей / Сергей Петров Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса. Об этом заявили в правительстве Пятой республики. Темпы распространения COVID-19 стремительные: за последнюю неделю число случаев заражения увеличилось вдвое. Во Франции ежедневно регистрируют около 10 тысяч новых случаев инфицирования. В 80% речь идет о варианте «Дельта», который не обошел стороной ни один регион страны. Правительство республики одобрило проект закона об ужесточении мер борьбы с COVID-19. Он, в частности, предполагает введение санитарного пропуска.

Гиперзвуковые ракеты США в Европе приведут к конфликтам Prt Scr twitter.com / @DCWMarketing Развернутые Пентагоном в Европе гиперзвуковые ракеты будут иметь дестабилизирующий характер. Об этом заявило посольство России в США. Подобный шаг со стороны Соединенных Штатов может повысить шанс возникновения неумышленного вооруженного или другого конфликта. Об этом дипведомство сообщило в официальном Twitter-аккаунте. Ранее правительство США выразило обеспокоенность из-за разработок в области гиперзвукового оружия. Причиной этому послужили испытания новой российской ракеты «Циркон».