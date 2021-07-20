Хуснуллин заявил о возможном росте выдачи ипотеки в России в 2021 году

Москва, 20 июля. Объем ипотеки может увеличиться в России до 4,8 трлн рублей в 2021 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в этом году будет выдано 1,8-1,9 млн ипотечных кредитов на сумму 4,6-4,8 трлн рублей. Хуснуллин добавил, что «количество выданных кредитов будет примерно сопоставимо с рекордным уровнем предыдущего года».

Средняя ставка по ипотеке по сравнению с показателем прошлого года вырастет. Это связано с удорожанием льготной ипотеки и повышением ключевой ставки, передает слова политика ТАСС.

По данным Банка России, в прошлом году в стране выдали 1,7 млн кредитов по ипотеке. Ее сумма составила почти 4,3 трлн рублей. Это считается рекордным показателем за всю историю ипотечного рынка.

Как сообщил портал ДОМ.РФ, каждый пятый ипотечный кредит выдавался в стране по льготной программе. Всего с помощью ипотеки с господдержкой под 6,5% смогли улучшить жилищные условия 556 200 семей.