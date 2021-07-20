Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 09:23
09:22
Армия
Россия продолжит поставки истребителей Су-35 за рубеж
09:19
Политика
Новый состав правительства утвержден в Гаити
09:18
Происшествия
Обвиняемый в вымогательстве акций кемеровский бизнесмен Щукин скончался в 70 лет
09:13
Политика
Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом
09:08
Политика
Как Белоруссия отвечает на санкции и угрозы Запада
09:07
Экономика
Доллар вырос к рублю на открытии торгов Мосбиржи
09:06
Происшествия
Устроившая ДТП с погибшими детьми москвичка признала вину
09:05
Происшествия
Теракт на рынке в Багдаде унес жизни 30 человек
09:02
Экономика
Хуснуллин заявил о возможном росте выдачи ипотеки в России в 2021 году
08:59
Происшествия
Скутерист погиб в аварии в Пермском крае
Все новости

Хуснуллин заявил о возможном росте выдачи ипотеки в России в 2021 году
Экономика
Хуснуллин заявил о возможном росте выдачи ипотеки в России в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 июля. Объем ипотеки может увеличиться в России до 4,8 трлн рублей в 2021 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в этом году будет выдано 1,8-1,9 млн ипотечных кредитов на сумму 4,6-4,8 трлн рублей. Хуснуллин добавил, что «количество выданных кредитов будет примерно сопоставимо с рекордным уровнем предыдущего года».

Средняя ставка по ипотеке по сравнению с показателем прошлого года вырастет. Это связано с удорожанием льготной ипотеки и повышением ключевой ставки, передает слова политика ТАСС.

По данным Банка России, в прошлом году в стране выдали 1,7 млн кредитов по ипотеке. Ее сумма составила почти 4,3 трлн рублей. Это считается рекордным показателем за всю историю ипотечного рынка.

Как сообщил портал ДОМ.РФ, каждый пятый ипотечный кредит выдавался в стране по льготной программе. Всего с помощью ипотеки с господдержкой под 6,5% смогли улучшить жилищные условия 556 200 семей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Хуснуллин заявил о возможном росте выдачи ипотеки в России в 2021 году
ипотека кредит хуснуллин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru