Призыв к отказу от вакцинации может стать уголовно наказуемым в России

Москва, 20 июля. Людей, которые пропагандируют отказ от вакцинации от COVID-19 по немедицинским причинам, необходимо наказывать по закону.

Письмо с соответствующей инициативой составил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он направил свое предложение министру юстиции Константину Чуйченко, передает RT.

«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», — предложил Петров.

Он высказал обеспокоенность деятельностью некоторых людей, которые считают прививку от коронавируса «вредной». «Вдвойне обескураживают» подобные идеи, транслирующиеся медиками. Петров уверен, что внесение поправки в закон поможет избавить общество от «недопустимых явлений».

Духовное собрание мусульман России ранее выступило против отказа верующих прививаться от COVID-19. Совет улемов ДСМР порекомендовал гражданам пройти вакцинацию, пока она бесплатная.