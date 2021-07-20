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Перегревание при повышенном потоотделение может вызвать образование тромбов

  /   Обновлено: 20 июля 2021 07:40
Общество
Перегревание при повышенном потоотделение может вызвать образование тромбов
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Москва, 20 июля. Высокие температуры могут влиять на ухудшение самочувствия у людей с повышенным потоотделением из-за ускоренного водообмена. Об этом рассказал врач Андрей Тяжельников.

Он объяснил, что выделение пота в жару является естественной физиологической потребностью, однако при повышенных показателях такая особенность тела приводит к обезвоживанию организма. Это чревато сгущением крови и образованием тромбов, передает РИА Новости.

«Поэтому дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых организм хуже приспосабливается к изменению климатических условий, больше подвержены рискам», — отметил специалист.

Пот способен влиять на выделение вредных продуктов обмена и токсинов. Однако в таком случае не стоит забывать о норме употребления жидкости в день для поддержания водного баланса.

Иностранные врачи также советуют восполнять запас жидкости в организме через употребление полезных овощей и фруктов, поскольку они состоят на 90% из воды. К ним относятся огурцы, помидоры, редис, арбуз, клубника и грейпфрут.

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