Шугаев: российские БПЛА должны составить 10% мирового рынка

Москва, 20 июля. Российские разведывательные и ударные беспилотники и дроны должны составить не менее 10% мирового рынка вооружений. Об этом заявил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

Несколько заказов из разных стран на поставку малых разведывательных беспилотников уже поступило в Россию. Среди предлагаемого ассортимента РФ располагает «Орланом», «Орионом-Э», «Альтиусом», «Сириусом», «Громом» и «Охотником».

Ранее один из информаторов в Минобороны рассказал о планах производства ударных БПЛА на заводе в Дубне. Он заверил, что серийное производство беспилотников «Орион» для экспорта наладят к 2022 году.