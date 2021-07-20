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Шугаев: российские БПЛА должны составить 10% мирового рынка
Армия
Шугаев: российские БПЛА должны составить 10% мирового рынка
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 20 июля. Российские разведывательные и ударные беспилотники и дроны должны составить не менее 10% мирового рынка вооружений. Об этом заявил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

Несколько заказов из разных стран на поставку малых разведывательных беспилотников уже поступило в Россию. Среди предлагаемого ассортимента РФ располагает «Орланом», «Орионом-Э», «Альтиусом», «Сириусом», «Громом» и «Охотником».

Ранее один из информаторов в Минобороны рассказал о планах производства ударных БПЛА на заводе в Дубне. Он заверил, что серийное производство беспилотников «Орион» для экспорта наладят к 2022 году.

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