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Буксировка тяжелых прицепов может сломать АКПП
Общество
Буксировка тяжелых прицепов может сломать АКПП
pixabay.com

Москва, 20 июля. Слишком динамичная езда и буксировка тяжелых прицепов уменьшает срок эксплуатации «автомата». Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Среди факторов, которые «гробят» автоматическую коробку передач также числится одновременное использование педали газа и тормоза. Таким образом некоторые водители часто пытаются сделать резкий старт автомобиля.

Эксперт также уточнил, что АКПП бывают разные. Например, вариатор, который также относится к «автомату», портится из-за буксировки на минимальной скорости.

«Это быстро убивает конусы и пластинчатый ремень», — заявил Васильев интервью изданию «Прайм».

Ранее автомобилистам напомнили, что заправлять машину с запущенным двигателем — дело крайне опасное и рискованное. Россиянам рассказали об авто, входящих в «группу риска».

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