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Госдума обсудит ежемесячные выплаты в 10 тысяч рублей для семей с детьми

  /   Обновлено: 20 июля 2021 07:27
Экономика
Госдума обсудит ежемесячные выплаты в 10 тысяч рублей для семей с детьми
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 20 июля. Российским семьям с детьми предложили выплачивать ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму.

Внести проект закона на обсуждение Госдумы планируется во второй половине августа. В случае положительного ответа он может вступить в силу с января следующего года, передает ТАСС со ссылкой на председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, который стал один из авторов законопроекта.

Ежемесячную выплату предлагается вводить в несколько этапов в качестве справедливого базового дохода. В первую очередь его распространят на семьи с детьми, а в ходе второго этапа — на пенсионеров. В рамках третьего этапа Миронов предложил ввести ежемесячные выплаты для всех россиян.

Депутат Госдумы Василий Власов ранее предложил поощрять пенсионеров за пройденную вакцинацию. Речь идет о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей.

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