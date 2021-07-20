Госдума обсудит ежемесячные выплаты в 10 тысяч рублей для семей с детьми

Москва, 20 июля. Российским семьям с детьми предложили выплачивать ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму.

Внести проект закона на обсуждение Госдумы планируется во второй половине августа. В случае положительного ответа он может вступить в силу с января следующего года, передает ТАСС со ссылкой на председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, который стал один из авторов законопроекта.

Ежемесячную выплату предлагается вводить в несколько этапов в качестве справедливого базового дохода. В первую очередь его распространят на семьи с детьми, а в ходе второго этапа — на пенсионеров. В рамках третьего этапа Миронов предложил ввести ежемесячные выплаты для всех россиян.

Депутат Госдумы Василий Власов ранее предложил поощрять пенсионеров за пройденную вакцинацию. Речь идет о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей.