Доктор Мясников назвал средство борьбы с новыми штаммами коронавируса

Москва, 20 июля. Коронавирус продолжит мутировать и дальше, будут появляться новые штаммы, эффективность вакцин при которых гораздо ниже. Об этом заявил врач Александр Мясников в своих соцсетях.

Сейчас главной угрозой для человека являются штаммы «Дельта» и «Дельта+». Предстоящей зимой основным вариантом коронавируса может стать «Бета».

«При этом положение дел таково, что иммунитет от перенесенной болезни может и не защитить от новых штаммов коронавируса. И тут надежда только на вакцинацию, пусть ее эффективность при «Бета» штамме и ниже, но тем не менее все же достаточно высока. Положение осложняется тем, что сопротивление вакцинации иррационально высоко», — объяснил Мясников.

Он также напомнил о важности соблюдения мер профилактики. Помимо этого врач порекомендовал использовать интерферон-альфа 2b в каплях для носа.

Доктор Мясников ранее объяснил необходимость вакцинации для уже переболевших COVID-19 людей. Иммунитет после болезни эффективен только в отношении тех штаммов коронавируса, которые и вызвали недуг.