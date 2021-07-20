Садовод Воронова дала советы по борьбе с назойливыми мошками в Подмосковье

Москва, 20 июля. Дождливое начало лета и затяжная жара стали причиной нашествия мошки в Подмосковье. О способах борьбы с назойливыми насекомыми рассказала эксперт Союза садоводов РФ Ольга Воронова.

Укус мошки может вызвать не только болезненные ощущения, но и аллергию. Чаще всего для обитания мошки выбирают высокую траву и сорняки, что отличает их от комаров.

«Поэтому одна из рекомендаций, как избавиться от нее ­ — уничтожать сорняки и низко косить газон», — цитирует садовода РИА Новости.

Для защиты от насекомых подойдут различные спреи и фумигаторы усиленного действия. Мошки опасаются дыма и специальных отпугивающих свечей. По словам Воронковой, количество мошек начнет сокращаться примерно с 10 августа.

Роспотребнадзор ранее дал рекомендации по борьбе с блохами и предупредил об опасности этих насекомых. Блохи не только оставляют неприятные следы на теле, но и переносят опасные инфекции.