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Педиатр Мамаева озвучила важное условие для выработки витамина D
Общество
Педиатр Мамаева озвучила важное условие для выработки витамина D
pixabay.com

Москва, 20 июля. Получаемый с солнечными лучами провитамин D перерабатывается в необходимый организму человека витамин. Для этого процесса необходим ряд условий.

Нужная доза элемента вырабатывается всего за 30-40 минут пребывания на солнце. Для этого стоит находиться на свежем воздухе и активно отдыхать, отметила педиатр высшей категории Марина Мамаева в беседе с телеканалом «Звезда».

«Есть определенное условие, о котором люди не знают. Витамин D вырабатывается в организме только при движении. Это закон. Когда люди лежат на солнцепеке просто обездвиженные на пляже — это абсолютно бесполезная процедура», — отметила врач.

Пребывание на открытом солнце может навредить коже, поэтому ее нужно защищать. Для этого стоит пользоваться кремами или внести в свой рацион ряд продуктов.

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солнце движение витамин d
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