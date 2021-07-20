WADA и РУСАДА сотрудничают над восстановлением статуса российской организации

Токио, 20 июля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сотрудничает с РУСАДА над тем, чтобы восстановить статус российского ведомства. Об этом заявил глава WADA Витольд Банька.

Условия восстановления антидопингового агентства России были определены решением Спортивного арбитражного суда (CAS). В настоящее время специалисты WADA и "РУСАДА" прорабатывают выполнения условий, поставленных судом, рассказал Банька на 138-й сессии международного олимпийского комитета в Токио.

Ранее российским пловцам Веронике Андрусенко и Александру Кудашеву разрешили выступать на Олимпиаде в Токио. Временный запрет на участие спортсменов в играх по делу о нарушении антидопинговых правил был снят.