Исследование: два из трех автомобилей в России приобретены в кредит

Москва, 20 июля. Большинство автомобилей, купленных в России, взяли в кредит. Оформляют его без первоначального взноса восемь из десяти заемщиков, рассказали в «СберАвто».

Около 65% клиентов оформляют кредит через «СберАвто» при покупке автомобиля. Остальные граждане покупают машины на собственные средства. Специалисты рекомендуют в первую очередь обращать на размер ежемесячного платежа, который отражает реальную финансовую нагрузку, передает РИА Новости.

Желающие взять автомобиль в кредит, боятся получить отказ от банка из-за медленного роста доходов. Повысить шансы можно, если клиент сделает выбор в пользу проверенного продавца. А вот получить ссуду на транспорт с пробегом сложнее, подчеркнули специалисты.

Россиянам, которые хотят приобрести подержанные автомобили, рассказали о популярных кроссоверах на отечественном рынке. В их число попали Lada 4x4, Chevrolet Niva и Renault Duster. В пятерке лидеров оказались Toyota RAV4 и Nissan Qashqai.