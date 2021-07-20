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Кокорин раздал автографы после забитого мяча на тренировке «Фиорентины»
Спорт
Кокорин раздал автографы после забитого мяча на тренировке «Фиорентины»
Global Look Press  /  Maurizio Borsari/AFLO

Флоренция, 20 июля. Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» посвятил отдельный твит голу российского футболиста Александра Кокорина, который забил на тренировке команды.

На странице клуба в социальной сети Twitter появилось короткое видео. На его кадрах Кокорин забивает в ворота с близкого расстояния. Твит сопровождается эмодзи российского флага с мячом.

После тренировки российский нападающий подошел к болельщикам. Он охотно раздал автографы всем желающим.

Игроком «Фиорентины» Кокорин стал 27 января 2021 года. Его контракт с итальянским клубом действует до 2024 года.

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее рассказал, почему не взял Александра Кокорина на Евро-2020. Он признался, что не следил за выступлениями футболиста за «Фиорентину».

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футбол кокорин фиорентина
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