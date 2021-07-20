Кокорин раздал автографы после забитого мяча на тренировке «Фиорентины»

Флоренция, 20 июля. Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» посвятил отдельный твит голу российского футболиста Александра Кокорина, который забил на тренировке команды.

На странице клуба в социальной сети Twitter появилось короткое видео. На его кадрах Кокорин забивает в ворота с близкого расстояния. Твит сопровождается эмодзи российского флага с мячом.

После тренировки российский нападающий подошел к болельщикам. Он охотно раздал автографы всем желающим.

Игроком «Фиорентины» Кокорин стал 27 января 2021 года. Его контракт с итальянским клубом действует до 2024 года.

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее рассказал, почему не взял Александра Кокорина на Евро-2020. Он признался, что не следил за выступлениями футболиста за «Фиорентину».