Роспотребнадзор нашел способ сделать более точной диагностику боррелиоза

Москва, 20 июля. Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора приступили к разработке уникального чипа, который имеет способность точно диагностировать наличие боррелиоза у человека.

Опасное заболевание может передаваться при укусе клеща. По статистике, каждое третье насекомое является разносчиком боррелиоза. Он поражает суставы и нервную систему человека, при этом не имеет каких-либо ярко выраженных признаков на первых этапах заражения, передают «Известия».

Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу над уже существующим специальным чипом, который выявляет наличие недуга. Ведомство приступило к расширению линейки тестов для различных видов инфекций, передаваемых клещами. Регистрация нового медицинского изделия пройдет к 2023 году. После этого устройство будут использовать для диагностики наличия заболевания у человека.

Российские врачи также призвали отказаться от самостоятельного извлечения кровососов. Лучше всего обратиться за помощью к специалисту, который технически правильно извлечет его. Это поможет избавиться от серьезных проблем со здоровьем.