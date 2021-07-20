Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 07:51
07:47
Общество
Призыв к отказу от вакцинации может стать уголовно наказуемым в России
07:45
Армия
Шугаев: российские БПЛА должны составить 10% мирового рынка
07:39
Общество
Перегревание при повышенном потоотделение может вызвать образование тромбов
07:39
Общество
WADA и РУСАДА сотрудничают над восстановлением статуса российской организации
07:32
Общество
Буксировка тяжелых прицепов может сломать АКПП
07:24
Экономика
Госдума обсудит ежемесячные выплаты в 10 тысяч рублей для семей с детьми
07:18
Общество
Доктор Мясников назвал средство борьбы с новыми штаммами коронавируса
07:18
Общество
Педиатр Мамаева озвучила важное условие для выработки витамина D
07:07
Общество
Около тысячи московских пар влюбленных провели свадьбы в красивую дату
06:58
Общество
Садовод Воронова дала советы по борьбе с назойливыми мошками в Подмосковье
Все новости

Роспотребнадзор нашел способ сделать более точной диагностику боррелиоза
Общество
Роспотребнадзор нашел способ сделать более точной диагностику боррелиоза
pixabay.com  /  Catkin

Москва, 20 июля. Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора приступили к разработке уникального чипа, который имеет способность точно диагностировать наличие боррелиоза у человека.

Опасное заболевание может передаваться при укусе клеща. По статистике, каждое третье насекомое является разносчиком боррелиоза. Он поражает суставы и нервную систему человека, при этом не имеет каких-либо ярко выраженных признаков на первых этапах заражения, передают «Известия».

Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу над уже существующим специальным чипом, который выявляет наличие недуга. Ведомство приступило к расширению линейки тестов для различных видов инфекций, передаваемых клещами. Регистрация нового медицинского изделия пройдет к 2023 году. После этого устройство будут использовать для диагностики наличия заболевания у человека.

Российские врачи также призвали отказаться от самостоятельного извлечения кровососов. Лучше всего обратиться за помощью к специалисту, который технически правильно извлечет его. Это поможет избавиться от серьезных проблем со здоровьем.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Роспотребнадзор нашел способ сделать более точной диагностику боррелиоза
роспотребнадзор заболевание клещ боррелиоз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru