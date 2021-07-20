Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 06:20
06:17
Общество
Звезда Marvel Йоханссон столкнулась с гиперсексуализацией во время съемок
06:10
Технологии
Новый российский истребитель назвали самой ожидаемой новинкой на МАКС-2021
06:03
Наука
Упавший в Англии тысячелетний метеорит поможет разгадать тайну создания Вселенной
06:03
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с опрокинувшейся Lada под Красноярском
06:01
Общество
Вильфанд заявил о потребности обновлять суперкомпьютер в Росгидромете раз в три года
06:00
Общество
Эксперт рассказал о состоянии и перспективах российского производства в авиаотрасли
05:57
Технологии
«Шах и мат»: индийские СМИ пришли в восторг от анонса нового российского истребителя
05:51
Общество
Бурятский рэпер Everthe8 получил главную роль в международном фильме
05:46
Политика
Тихановская ожидает от США решительных шагов в отношении Белоруссии
05:43
Общество
Отказ от второй дозы вакцины сохраняет уязвимость организма перед COVID-19
Все новости

Упавший в Англии тысячелетний метеорит поможет разгадать тайну создания Вселенной
Наука
Упавший в Англии тысячелетний метеорит поможет разгадать тайну создания Вселенной
obozrevatel.com

Лондон, 20 июля. Учеными из Университета Лафборо был обнаружен метеорит, являющийся космическим мусором от Большого взрыва. С его помощью исследователи надеются раскрыть тайну создания Вселенной.

Согласно предварительным оценкам, примерный возраст небесного тела, найденного в Глостершире, составляет 4,6 миллиарда лет. Ученые уверены, что космическое тело даст ответы на вопросы о создании Вселенной.

Выяснилось, что метеорит отличается от других космических обломков тем, что не подвергся тепловым метаморфозам и сильным столкновениям с другими телами. По данным портала Planet Today, установить уникальность метеорита удалось благодаря электронной микроскопии.

Недавно международная группа палеонтологов пришла к выводу, что динозавры начали вымирать еще до падения метеорита. Согласно данным исследователей, популяция животных начала сокращаться за 10 миллионов лет до падения космического тела.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Упавший в Англии тысячелетний метеорит поможет разгадать тайну создания Вселенной
англия вселенная метеорит
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru