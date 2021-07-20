Упавший в Англии тысячелетний метеорит поможет разгадать тайну создания Вселенной

Лондон, 20 июля. Учеными из Университета Лафборо был обнаружен метеорит, являющийся космическим мусором от Большого взрыва. С его помощью исследователи надеются раскрыть тайну создания Вселенной.

Согласно предварительным оценкам, примерный возраст небесного тела, найденного в Глостершире, составляет 4,6 миллиарда лет. Ученые уверены, что космическое тело даст ответы на вопросы о создании Вселенной.

Выяснилось, что метеорит отличается от других космических обломков тем, что не подвергся тепловым метаморфозам и сильным столкновениям с другими телами. По данным портала Planet Today, установить уникальность метеорита удалось благодаря электронной микроскопии.

Недавно международная группа палеонтологов пришла к выводу, что динозавры начали вымирать еще до падения метеорита. Согласно данным исследователей, популяция животных начала сокращаться за 10 миллионов лет до падения космического тела.