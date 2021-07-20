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Три человека погибли в ДТП с опрокинувшейся Lada под Красноярском

  /   Обновлено: 20 июля 2021 06:04
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с опрокинувшейся Lada под Красноярском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Красноярск, 20 июля. Авария произошла в Шушенском районе Красноярского края. В результате ДТП на месте происшествия погибли три человека, уточнили в МВД России по региону.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель Lada Granta потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего съехал в левый кювет и перевернулся.

Сам виновник аварии получил травмы и был госпитализирован. Погибли три женщины, которые ехали на пассажирских сидениях. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.

В Севастополе возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли пять человек. Участниками аварии стали КамАЗ и несколько легковых автомобилей.

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