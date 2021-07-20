Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 06:20
06:17
Общество
Звезда Marvel Йоханссон столкнулась с гиперсексуализацией во время съемок
06:10
Технологии
Новый российский истребитель назвали самой ожидаемой новинкой на МАКС-2021
06:03
Наука
Упавший в Англии тысячелетний метеорит поможет разгадать тайну создания Вселенной
06:03
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с опрокинувшейся Lada под Красноярском
06:01
Общество
Вильфанд заявил о потребности обновлять суперкомпьютер в Росгидромете раз в три года
06:00
Общество
Эксперт рассказал о состоянии и перспективах российского производства в авиаотрасли
05:57
Технологии
«Шах и мат»: индийские СМИ пришли в восторг от анонса нового российского истребителя
05:51
Общество
Бурятский рэпер Everthe8 получил главную роль в международном фильме
05:46
Политика
Тихановская ожидает от США решительных шагов в отношении Белоруссии
05:43
Общество
Отказ от второй дозы вакцины сохраняет уязвимость организма перед COVID-19
Все новости

Бурятский рэпер Everthe8 получил главную роль в международном фильме
Общество
Бурятский рэпер Everthe8 получил главную роль в международном фильме
Prt Scr youtube.com  /  Prt Scr STUDIO 21

Улан-Удэ, 20 июля. Рэп-исполнитель Тимур Бубеев, известный под псевдонимом Everthe8, получил главную роль в международном фильме «Белой дороги!». Драма прошла отбор на Каннском кинофестивале.

Мистическую драму «Белой дороги!» снимет режиссер из Калмыкии Элла Манжеева. Ее лента прошла отбор на Каннах и заручилась поддержкой L'Atelier de la Cin fondation. Лента стала первым приглашенным проектом из России за 15 лет.

«На Каннском кинофестивале объявили, что я сыграю главную роль в фильме «Белой дороги!» — отметил Everthe8 в Instagram и поблагодарил Манжееву за возможность поучаствовать в проекте.

Российский фильм «Разжимая кулаки» удостоен награды в номинации «Особый взгляд» и гран-при на 74-м Каннском кинофестивале. В ленте главную роль исполнил Юрий Борисов. Картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» осталась без призов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Бурятский рэпер Everthe8 получил главную роль в международном фильме
фильм everthe8 белой дороги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru