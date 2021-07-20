Бурятский рэпер Everthe8 получил главную роль в международном фильме

Улан-Удэ, 20 июля. Рэп-исполнитель Тимур Бубеев, известный под псевдонимом Everthe8, получил главную роль в международном фильме «Белой дороги!». Драма прошла отбор на Каннском кинофестивале.

Мистическую драму «Белой дороги!» снимет режиссер из Калмыкии Элла Манжеева. Ее лента прошла отбор на Каннах и заручилась поддержкой L'Atelier de la Cin fondation. Лента стала первым приглашенным проектом из России за 15 лет.

«На Каннском кинофестивале объявили, что я сыграю главную роль в фильме «Белой дороги!» — отметил Everthe8 в Instagram и поблагодарил Манжееву за возможность поучаствовать в проекте.

Российский фильм «Разжимая кулаки» удостоен награды в номинации «Особый взгляд» и гран-при на 74-м Каннском кинофестивале. В ленте главную роль исполнил Юрий Борисов. Картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» осталась без призов.