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Тихановская ожидает от США решительных шагов в отношении Белоруссии
Политика
Тихановская ожидает от США решительных шагов в отношении Белоруссии
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Вашингтон, 20 июля. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила. что ожидает от Вашингтона решительных действий в отношении Минска, которые произойдут в ближайшем будущем.

Тихановская на встрече с Госсекретарем США Энтони Блинкеном призвала Вашингтон ужесточить пакет ограничительных мер в отношении Минска. Экс-кандидат также отметила, что ожидает от Соединенных Штатов действий в ближайшее время.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии не уточнила, о каких именно действиях она говорила. Однако она указала, что «это может быть болезненным в краткосрочной перспективе».

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сша белоруссия светлана тихановская
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