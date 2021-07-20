Тихановская ожидает от США решительных шагов в отношении Белоруссии

Вашингтон, 20 июля. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила. что ожидает от Вашингтона решительных действий в отношении Минска, которые произойдут в ближайшем будущем.

Тихановская на встрече с Госсекретарем США Энтони Блинкеном призвала Вашингтон ужесточить пакет ограничительных мер в отношении Минска. Экс-кандидат также отметила, что ожидает от Соединенных Штатов действий в ближайшее время.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии не уточнила, о каких именно действиях она говорила. Однако она указала, что «это может быть болезненным в краткосрочной перспективе».