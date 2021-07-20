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Мощный взрыв прогремел на заводе в китайском Хэнане

  /   Обновлено: 20 июля 2021 05:31
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на заводе в китайском Хэнане
Федеральное агентство новостей  /  Владислав Краев

Дэнфэн, 20 июля. Взрыв произошел на заводе, расположенном в городе Дэнфэн в провинции Хэнань. Об этом передает Центральное телевидение КНР со ссылкой на провинциальные власти.

Причины и детали произошедшего не уточняются. На кадрах видео, опубликованных очевидцами, видны последствия взрыва. Вблизи завода образовался огромный клуб белого дыма.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших и разрушениях в результате взрыва информация не поступала.

В Геленджике ранее скончался второй пострадавший в результате взрыва в одной из гостиниц города. Первый погибший скончался на месте, еще пять человек были госпитализированы в состоянии разной степени тяжести.

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взрыв китай завод хэнань
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