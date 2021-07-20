Новый российский истребитель назвали самой ожидаемой новинкой на МАКС-2021

Москва, 20 июля. Впервые за долгие годы Россия покажет на авиасалоне МАКС-2021 новый однодвигательный истребитель, который уже вызвал огромный ажиотаж.

Новый истребитель эксперты портала «Взгляд» называют огромным прорывом в российском военном авиапроме. Попавшие в Сеть снимки показывают истребитель, по компоновке напоминающий американский F-35. Однако здесь задействованы технические решения от двухдвигательного Су-57.

Новая машина, подчеркивают эксперты, поможет ВКС РФ прийти к самой рациональной и распространенной структуре парка боевой авиации в мире — массовый легкий истребитель, который в силу относительной дешевизны может производиться в огромных количествах, и тяжелые многоцелевые самолеты с передовым радиоэлектронным оборудованием, оружием и уникальными летно-техническими характеристиками.

Ранее британские СМИ отметили, что Россия «дразнится» таинственным новым истребителем от Ростеха. Рекламный ролик, представленный корпорацией, намекает на главные особенности и уникальные свойства самолета. Однако пока не совсем понятны все возможности нового истребителя. Из видео можно предположить, что новинка направлена в первую очередь на экспортный рынок Аргентины, Индии, Вьетнама и Объединенных Арабских Эмиратов.

Индийские СМИ выразили восхищение проведенной медиакампанией и дизайном новейшего истребителя. Россия, отмечают журналисты, поставила шах и мат своему главному конкуренту — американскому истребителю пятого поколения F-35.