Звезда Marvel Йоханссон столкнулась с гиперсексуализацией во время съемок

Лос-Анджелес, 20 июля. Американская актриса Скарлетт Йоханссон обвинила киноиндустрию в гиперсексуализации и эксплуатации своего труда. Об этом пишет The Sun.

Скарлетт Йоханссон пришла в киноиндустрию еще в подростковом возрасте. Уже с тех времен она столкнулась с некоторыми проблемами. Продюсеры ставили перед актерами определенные задачи. Так, звезда «Черной вдовы» вспомнила о периоде съемок ленты «Трудности перевода».

«Когда я только начинала карьеру лет в 20 и даже в подростковые годы, я чувствовала, что постоянно играю однотипные гиперсексуализированные роли... И хотя это не было часть моего собственного нарратива, это амплуа было создано для меня группой мужчин в индустрии», — отметила Йоханссон.

Скарлетт Йоханссон известна по роли Наташи Романофф в фильме «Черная вдова». Актриса больше не хочет возвращаться к своей героине. По ее словам, сольный фильм стал отличным способом завершить эту главу в Marvel.