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Неправильная чистка зубов способствует развитию онкологических заболеваний
Общество
Неправильная чистка зубов способствует развитию онкологических заболеваний
pixabay.com  /  Sammy-Williams

Москва, 20 июля. Пренебрежение чисткой зубов может вызвать кариес, который становится источником развития онкологических заболеваний. Об этом рассказал врач Андрей Яременко.

Неправильная гигиена полости рта обычно вызывает воспаление в зубной полости. Такое явление привлекает внимание иммунной системы, которая начинает бороться с возникшей проблемой вместо того, чтобы устранять опасные опухолевые клетки-мутанты в организме. Это влияет на развитие рака, передает портал «Доктор Питер».

«Здоровая иммунная система обычно с этой задачей справляется быстро, но если ее силы будут уходить на борьбу с инфекцией от «гнилых» зубов — то клетки-мутанты «останутся без присмотра», что может спровоцировать развитие рака», — объяснил стоматолог.

Ранее стоматолог Наталья Кадькалова опровергла наличие здоровых зубов при белой улыбке. Она напомнила, что отбеливание следует делать не чаще одного раза в год, иначе могут возникнуть серьезные проблемы с эмалью.

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рак здоровье зубы чистка
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