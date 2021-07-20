Неправильная чистка зубов способствует развитию онкологических заболеваний

Москва, 20 июля. Пренебрежение чисткой зубов может вызвать кариес, который становится источником развития онкологических заболеваний. Об этом рассказал врач Андрей Яременко.

Неправильная гигиена полости рта обычно вызывает воспаление в зубной полости. Такое явление привлекает внимание иммунной системы, которая начинает бороться с возникшей проблемой вместо того, чтобы устранять опасные опухолевые клетки-мутанты в организме. Это влияет на развитие рака, передает портал «Доктор Питер».

«Здоровая иммунная система обычно с этой задачей справляется быстро, но если ее силы будут уходить на борьбу с инфекцией от «гнилых» зубов — то клетки-мутанты «останутся без присмотра», что может спровоцировать развитие рака», — объяснил стоматолог.

Ранее стоматолог Наталья Кадькалова опровергла наличие здоровых зубов при белой улыбке. Она напомнила, что отбеливание следует делать не чаще одного раза в год, иначе могут возникнуть серьезные проблемы с эмалью.