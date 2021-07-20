«Шах и мат»: индийские СМИ пришли в восторг от анонса нового российского истребителя

Москва, 20 июля. Тизер российского легкого тактического самолета (ЛТС) дает четкое представление о новейшем истребителе России, говорится в публикации индийского издания EurAsian Times.

Автор индийского портала обращает внимание своих читателей, что загадочный российский самолет, слоганом при продвижении которого является фраза «Шах и мат», должен быть представлен в первый день авиасалона МАКС-2021 в Жуковском, 20 июля. Обозреватель отметил, что попавшие в Сеть видео и фотографии новинки дают четкое представление об истребителе.

Снимки нового самолета вызвали настоящий ажиотаж. Ростех подлил масла в огонь, опубликовав рекламный ролик, анонсирующий презентацию истребителя. Индийский эксперт выразил восхищение проведенной медиакампанией и дизайном новейшего истребителя. По его словам, Россия смогла поставить шах и мат своему главному конкуренту — американскому истребителю пятого поколения F-35, приводит перевод «ПолитРоссия».

Ранее британские СМИ отметили, что Россия «дразнится» таинственным новым истребителем от Ростеха. Британцы отмечают, что тизер, который в преддверии мероприятия опубликовал Ростех, содержит в себе намеки на главные особенности и уникальные свойства проекта. Однако пока не совсем понятны все возможности нового истребителя. Авторы статьи предположили, что самолет, скорее всего, направлен на экспортный рынок Аргентины, Индии, Вьетнама и Объединенных Арабских Эмиратов.

Также на западных представителей произвело большое впечатление и появление неофициальных изображений или самолета, или его полномасштабной реплики на выставочной площадке в Жуковском.