Вильфанд заявил о потребности обновлять суперкомпьютер в Росгидромете раз в три года

Москва, 20 июля. Суперкомпьютер, который прогнозирует опасные атмосферные процессы в Росгидромете, требует обновления каждые три года. Об этом заявил научный руководитель структуры Роман Вильфанд.

Компьютер, работающий в Росгидромете, впервые установили в 2009, через девять лет его мощность была увеличена в 30 раз, что позволило тогда ему войти в топ-500 самых мощных вычислительных машин в мире. Однако спустя два года аппаратная составляющая суперкомпьютера устарела.

Ранее Вильфанд рассказал, что погода в Москве 22 июля будет сравнима с «обвалом холода» после долгой жары. Научный руководитель Росгидромета заявил, что нормальная температура вернется в столицу уже к четвергу.