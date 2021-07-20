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Российские ученые разработали менее токсичный способ лечения больных ВИЧ
Технологии
Российские ученые разработали менее токсичный способ лечения больных ВИЧ
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 20 июля. Ученые Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России запатентовали новый способ лечения ВИЧ-инфицированных.

Полностью вылечиться от заболевания невозможно, поэтому пациентам приходится постоянно принимать препарат тенофовир. В связи с этим в 90% случаев развиваются нежелательные реакции организма, больше всего из-за этого страдают кости и почки, передает РИА Новости.

«Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин», — говорится в сообщении.

Такая схема менее токсична, так как после первичного лечения двойной терапии оказывается достаточно. Новый способ лечения избавлен как от непосредственной, так и от отложенной токсичности.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила о снижении уровня смертности среди ВИЧ-инфицированных и пациентов с туберкулезом. Показатели упали на 14,1 и 10,4% соответственно.

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