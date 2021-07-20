Дочь Ларисы Долиной показала, как сегодня выглядит могила Началовой

Москва, 20 июля. Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина показала, как сегодня выглядит могила ее подруги Юлии Началовой. Певица скончалась в 2019 году.

Вместе с мамой и своей дочкой Сашей Ангелина посетила Троекуровское кладбище, где похоронена ее близкая подруга. Фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Счастье не вешает нос, Кися», — подписала кадр Долина.

На фото можно увидеть, что могила Началовой ухожена и утопает в свежих цветах, которые стоят в вазах. Фолловеры Ангелины в комментариях отметили, что до сих пор не могут поверить в смерть Юлии.

Чуть ранее дань памяти Началовой отдала Лариса Долина. На своей странице в соцсети она рассказала, что ее дочь и Юлия были близкими подругами и росли на ее глазах.

«Две моих любимых девочки… Не могу до сих пор принять уход Юляши. Как же не хватает ее смеха, ее любви, которой хватало на все и на всех», — посетовала певица.

Когда девочкам было по 11-12 лет, добавила Долина, «они друг без друга просто жить не могли». Неделю жили в доме Долиных, следующую — в доме Началовых.

Юлия Началова скончалась весной 2019 года. Смерть певицы стала тяжелым ударом не только для близких и поклонников, но и для звезд шоу-бизнеса. В конце января, в честь дня рождения Началовой, первый канал показал художественную драму о жизни певицы. В картине, разделенной на три серии, прозвучали реальные голосовые сообщения артистки.

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