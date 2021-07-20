Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 04:50
04:49
Общество
Пользователи Netflix пожаловались на проблемы в работе сервиса
04:49
Технологии
Российские ученые разработали менее токсичный способ лечения больных ВИЧ
04:39
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной показала, как сегодня выглядит могила Началовой
04:35
Общество
Отказ от второй дозы вакцины сохраняет уязвимость организма перед COVID-19
04:31
Общество
Мурманская область вошла в шесть номинаций журнала National Geographic
04:30
Общество
Эндокринолог Потешкин предупредил о потере мышечной массы после COVID-19
04:28
Политика
Россия назвала размещение гиперзвуковых ракет США в Европе дестабилизирующим шагом
04:22
Шоу-бизнес
Миро посоветовала молодой жене Диброва бежать от него после унижения с тортом
04:22
Политика
Неудобный вопрос о санкциях против России и Китая обратил Байдена в бегство
04:20
Экономика
Мошенники в пандемию используют новый способ обмануть россиян
Все новости

Отказ от второй дозы вакцины сохраняет уязвимость организма перед COVID-19
Общество
Отказ от второй дозы вакцины сохраняет уязвимость организма перед COVID-19
pixabay.com

Москва, 20 июля. Некоторые россияне делают прививку «для галочки» и не осознают важность вакцинации. Неполное прохождение иммунизации делает организм уязвимым перед COVID-19.

Люди могут осознать, что один компонент не сформирует иммунитет и не обеспечит большое количество антител, но они все равно не пойдут за второй дозой. Об этом рассказал вирусолог Алексей Аграновский радио Sputnik.

«Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет», — объяснил профессор.

Люди, прошедшие неполную вакцинацию, остаются уязвимы перед коронавирусом. Особенно для его новых вариантов. Препарат «Спутник V» имеет высокую эффективность против «нулевого» штамма, а против «Дельта» — 80%. Этого достаточно для защиты, отметил Аграновский.

Зарегистрироваться на вакцинацию жители России могут через портал «Госуслуги». Этой функцией воспользовались 2,5 миллиона граждан за все время действия сервиса онлайн-записи, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Отказ от второй дозы вакцины сохраняет уязвимость организма перед COVID-19
здоровье вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru