Отказ от второй дозы вакцины сохраняет уязвимость организма перед COVID-19

Москва, 20 июля. Некоторые россияне делают прививку «для галочки» и не осознают важность вакцинации. Неполное прохождение иммунизации делает организм уязвимым перед COVID-19.

Люди могут осознать, что один компонент не сформирует иммунитет и не обеспечит большое количество антител, но они все равно не пойдут за второй дозой. Об этом рассказал вирусолог Алексей Аграновский радио Sputnik.

«Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет», — объяснил профессор.

Люди, прошедшие неполную вакцинацию, остаются уязвимы перед коронавирусом. Особенно для его новых вариантов. Препарат «Спутник V» имеет высокую эффективность против «нулевого» штамма, а против «Дельта» — 80%. Этого достаточно для защиты, отметил Аграновский.

Зарегистрироваться на вакцинацию жители России могут через портал «Госуслуги». Этой функцией воспользовались 2,5 миллиона граждан за все время действия сервиса онлайн-записи, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.